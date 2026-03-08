Omitir para ir al contenido principal
El Mundo
El nombre se mantiene en secreto
La Asamblea de Expertos de Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei
08 de marzo de 2026 - 13:52
Alí Jamenei fue asesinado por los ataques conjuntos de Israel y Estdos Unidos.
Temas en esta nota:
Irán
Estados Unidos
Israel
Últimas Noticias
El nombre se mantiene en secreto
La Asamblea de Expertos de Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei
Suma Cero
Economía de guerra: las previsiones de grandes bancos
George Russell ganó con Mercedes
Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 14º en el Gran Premio de Australia
Lugares
Marielle Franco y la universidad como trinchera de memoria
Por
Sol Duarte
Exclusivo para
Vigilancia masiva doméstica y armas totalmente autónomas
Tensión entre las empresas de IA y la industria de la guerra
Por
Esteban Magnani
Primeras señales de alerta tras una semana de guerra con Irán
Un pantano peligroso para Estados Unidos
Por
Axel Schwarzfeld
Recuerdos de otros campeonatos que se disputaron a toda velocidad como este Apertura
Poco tiempo y muchas fechas: los torneos más rápidos del fútbol argentino
Por
Daniel Guiñazú
Los gobernadores que apoyan el modelo con la recaudación en picada
¿Por qué bancan su propio ajuste?
Por
Hernán Letcher
El País
Enojo de Javier Milei en las redes sociales
Lula y Paolo Rocca juntos en Río de Janeiro
La disputa silenciosa con Manuel Adorni por las elecciones porteñas
Bullrich hace equilibrio en medio de batallas internas
Por
Analía Argento
Lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
Nahuel Gallo habló con “Chiqui” Tapia antes de subir al avión en Venezuela
Ecos de la reunión entre CFK y Pichetto
El kirchnerismo trabaja para construir un nuevo polo de poder que enfrente al ajuste de Milei
Por
Eva Moreira
Economía
Trátennos bien
Por
Carlos Heller
Los gobernadores que apoyan el modelo con la recaudación en picada
¿Por qué bancan su propio ajuste?
Por
Hernán Letcher
Caputo cree que la guerra llegó en el peor momento económico de Milei
Pánico y locura en Hacienda
Por
Leandro Renou
Fragilidad externa y debilidades financieras
¿Y ahora quién paga las cuentas?
Por
Raúl Dellatorre
Sociedad
Nubes y viento en el AMBA
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 8 de marzo
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de marzo
Este 8M y todos los días nos organizamos, aunque nos dañen
Por
Flor Monfort
Se sintió en Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza
Un sismo de 5 grados en La Rioja
Deportes
George Russell ganó con Mercedes
Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 14º en el Gran Premio de Australia
¿De qué se reían Messi y Trump en la Casa Blanca?
Por
Gustavo Veiga
Garnacho convirtió para los londinenses en tiempo extra
FA Cup: Chelsea batió a Wrexham con sufrimiento
Este domingo será el Derby della Madonnina entre Milan e Inter
Serie A de Italia: Como sacó un triunfazo de visita ante Cagliari