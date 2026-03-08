Omitir para ir al contenido principal
CINE "Pin de fartie", la nueva película de Alejo Moguillansky

Lo bello y lo triste

El director argentino propone una reescritura de “Final de la partida”, una de las obras centrales de Samuel Beckett.

Paula Vazquez Prieto
Por Paula Vazquez Prieto
Alejo Moguillansky Director de cine (Archivo -)

Últimas Noticias

La relación económica entre Europa y China, en discusión

“Europa ya no puede permitirse la moderación estratégica”

Por Dalia Marin

Por obras

Cortes de calles

Tres mujeres y un hombre detenidos con 400 dosis de cocaína en Nuevo Alberdi

La policía les metió el perro

Entrevista a Lautaro Vaca, hijo de Melania Pérez

“Quisiera que no se pierda su nombre y todo el compromiso cultural”

Por Facundo Sinatra Soukoyan

Vigilancia masiva doméstica y armas totalmente autónomas

Tensión entre las empresas de IA y la industria de la guerra

Por Esteban Magnani

Primeras señales de alerta tras una semana de guerra con Irán

Un pantano peligroso para Estados Unidos

Por Axel Schwarzfeld

Recuerdos de otros campeonatos que se disputaron a toda velocidad como este Apertura

Poco tiempo y muchas fechas: los torneos más rápidos del fútbol argentino

Por Daniel Guiñazú

Ecos de la reunión entre CFK y Pichetto

El kirchnerismo trabaja para construir un nuevo polo de poder que enfrente al ajuste de Milei

Por Eva Moreira

El País

Lo confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva

Nahuel Gallo habló con “Chiqui” Tapia antes de subir al avión en Venezuela

Enojo de Javier Milei en las redes sociales

Lula y Paolo Rocca juntos en Río de Janeiro

La disputa silenciosa con Manuel Adorni por las elecciones porteñas

Bullrich hace equilibrio en medio de batallas internas

Por Analía Argento

Economía

Trátennos bien

Por Carlos Heller

Los gobernadores que apoyan el modelo con la recaudación en picada

¿Por qué bancan su propio ajuste?

Por Hernán Letcher

Caputo cree que la guerra llegó en el peor momento económico de Milei

Pánico y locura en Hacienda

Por Leandro Renou

Fragilidad externa y debilidades financieras

¿Y ahora quién paga las cuentas?

Por Raúl Dellatorre

Sociedad

Este 8M y todos los días nos organizamos, aunque nos dañen

Por Flor Monfort

Se sintió en Córdoba, San Juan, San Luis y Mendoza

Un sismo de 5 grados en La Rioja

La historia de Lucas Mendoza, condenado a perpetua a los 16 años, hoy libre por un fallo de la CIDH

“Si encerrás a un niño sale peor, resentido, violento y con más saberes para delinquir”

Por Adriana Meyer

Informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en 2025

Más del 50% de asesinatos de mujeres en CABA fueron femicidios

Deportes

¿De qué se reían Messi y Trump en la Casa Blanca?

Por Gustavo Veiga

Garnacho convirtió para los londinenses en tiempo extra

FA Cup: Chelsea batió a Wrexham con sufrimiento

Este domingo será el Derby della Madonnina entre Milan e Inter

Serie A de Italia: Como sacó un triunfazo de visita ante Cagliari

