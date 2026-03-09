Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura

Serie francesa

“La caza”, por Apple TV+: fuego contra fuego

Una cacería que sale mal despierta una persecución salvaje entre hombres de armas.

Federico Lisica
Por Federico Lisica
La caza
La serie está inspirada en el thriller de los ’70. (Remy Grandroques)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Novedades de Universal+, la vuelta de Daredevil y de Tom Hanks con History

Programados

Por Federico Lisica

Serie francesa

“La caza”, por Apple TV+: fuego contra fuego

Por Federico Lisica

El 8M en Salta se vive en las calles

Trabajar más, ganar menos: la desigualdad que atraviesa a las mujeres salteñas

Por Maira López

Conflicto en la Universidad Nacional de Salta

Rechazan la adhesión de la Universidad al “Año de la Grandeza” de Milei

Por Claudia Ferreyra

Exclusivo para

La Plata tendrá su primera Semana de la Endometriosis

“Si duele no es normal”

Por Malena Rodríguez Romairone

El informe preliminar de la Cámara de Comercio local no muestra señales positivas

El consumo continúa sin repuntar en el inicio de clases en La Plata

Por Juan Manuel Meza

El nombre se mantiene en secreto

La Asamblea de Expertos de Irán designó a un nuevo líder supremo para reemplazar al ayatollah Ali Khamenei

Vigilancia masiva doméstica y armas totalmente autónomas

Tensión entre las empresas de IA y la industria de la guerra

Por Esteban Magnani

El País

El fotógrafo habló con Página/12 a un año de la represión más brutal de la era Milei

Pablo Grillo: “Guerrero actuó como le ordenaron”

Por Matías Ferrari

País sin mecánico que lo arregle

Por Mempo Giardinelli

Milei estuvo en Nueva York en la tumba del "rebe de Lubavitch”

Un rezo

Infancias Sobrevivientes

Un libro que narra las violencias a las infancias en la dictadura

Economía

El 70% de los envíos al exterior son de materias primas sin manufactura

La industria también perdió las exportaciones

Por Mara Pedrazzoli

Argentina pidió en EE.UU la suspensión del discovery

En el juicio buitre contra YPF

En febrero, sumaron diez meses consecutivos a la baja

Las ventas minoristas siguen mal

Trátennos bien

Por Carlos Heller

Sociedad

Liliana Battistotti, referente ambiental distinguida con el "Berta Cáceres"

“Las luchas de los 70 son hoy las del agua”

Por Karina Micheletto

CABA: Reconstituyen una histórica fuente para emplazarla en el Parque Tres de Febrero

Por Santiago Brunetto

Para detener el endeudamiento familiar y la ludopatía

Brasil les dice no a las apuestas digitales

Contra las políticas de hambre de Javier Milei

El movimiento transfeminista vuelve a las calles

Por Inés Hayes

Deportes

Se desquitó en Viedma ganando la segunda fecha

TC: Julián Santero le dio el triunfo a BMW

Por Jorge Dominico

El equipo se encuentra cerca de los puestos de descenso

Liga de España: Alavés perdió su primer partido sin Coudet

El argentino logró su segunda victoria en el Masters 1000

Sebastián Báez sigue a paso firme en Indian Wells

Se jugó una nueva fecha de la liga italiana de fútbol

Milan le ganó el clásico a Inter que sigue puntero