El arte y la noche se encuentran este sábado en Lignée
Inventarse una máscara: el Baile de Disfraces de Alejandro Ros
Por
Emmanuel Franco
11 de marzo de 2026 - 3:05
Baile de Disfraces, de Alejandro Ros
(Sebastian Freire)
Últimas Noticias
El partido tuvo muy pocos momentos atractivos
Racing igualó con Sarmiento y está en zona de clasificación
A los rosarinos se les escapó la victoria en el último instante
Platense empató con Newell’s cerca del final
Aparecieron nuevas pancartas amenazantes en escuelas públicas
Ese trapo sucio escrito con mensaje en aerosol
Por
José Maggi
Central visita a Argentinos con cinco cambios
En la Paternal sin sus figuras
Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición
Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años
El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín
Paolo Rocca es el dueño más rico del país
La medida alcanza también z su esposa y el hijo de ella
Revés judicial para Espert: el juez prolongó la inhibición de bienes
Por
Irina Hauser
Por la suba de los alimentos y otros bienes de consumo masivo
Canasta de pobreza, por arriba de la inflación
El País
Reclamo salarial de los uniformados
Rebelión policial en Jujuy
El 98 por ciento de su dinero líquido está afuera de la Argentina
El patrimonio de Sturzenegger creció 970 millones y la mayor parte está en el exterior
Por
Sebastián Cazón
Lo llamó a indagatoria por una denuncia de Waldo Wolff
Capuchetti se lanza a perseguir a Pietragalla
Economía
Lácteos Verónica
Cerró las plantas y no paga sueldos
El dueño de Techint superó al jefe de Mercado Libre, Marcos Galperín
Paolo Rocca es el dueño más rico del país
De la "Argentina Week" a la Argentina del día a día
El laberinto de la inversión en la Argentina real
Por
Javier Lewkowicz
Inuaguración de Expoagro
Preocupación por la crisis
Sociedad
Con 307 votos negativos, 137 afirmativos y 100 abstenciones, se frena por ahora la prohibición
Diputados británicos rechazaron prohibir las redes sociales a menores de 16 años
Un estudio internacional lo comprobó en voluntarios a los que hicieron electroencefalogramas
Las voces realizadas con IA no pueden engañar al cerebro
Por
Pablo Esteban
En una quinta, un joven murió a tiros por la policía al escapar de un allanamiento
Buscaban a dos prófugos y cayó un tercero
Diecinueve docentes y más de cien chiques son los afectados directos
CABA: Denuncian el cierre de dos orquestas juveniles
Por
Santiago Brunetto
Deportes
El partido tuvo muy pocos momentos atractivos
Racing igualó con Sarmiento y está en zona de clasificación
A los rosarinos se les escapó la victoria en el último instante
Platense empató con Newell’s cerca del final
Con cinco encuentros continúa este miércoles la décima fecha del Torneo Apertura
Torneo Apertura: Boca-San Lorenzo, un clásico y todas las miradas
Diálogo con la expalista olímpica Sabrina Ameghino sobre la actualidad del canotaje
“Hay una crisis tremenda que no sabemos en qué va a terminar”
Por
Marcos González Cezer