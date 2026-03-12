Romería

Una chica de 18 años, huérfana desde muy pequeña, viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico. En esta película dirigida por Carla Simón, con la actuación de Llucía Garcia y Mitch Martin, la joven se guía por el diario de su madre para descubrir las heridas familiares (A las 20.30, en El Cairo Cine Público.)

(Imagen Web)