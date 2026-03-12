Omitir para ir al contenido principal
Renombraron la estación Maracaná en honor a O Rei

Pelé ya tiene su estación de subte en Río de Janeiro

Pelé (Imagen Web)

Trump estrecha el cerco contra Cuba

Por Daniel Kersffeld

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 12 de marzo de 2026

La aprobó el Senado y pasa a Diputados

En medio de protestas, avanza en Paraguay la reforma jubilatoria de Peña

Por la suba del combustible para aviones

Aerolíneas aplicará un recargo en los pasajes

Memoria, salud mental y justicia

Decir y escuchar para que el Nunca Más sea presente

Por Andrea Vázquez

Tres conceptos para distinguir en esta era

Psicópata, perverso y canalla

Por Gustavo Fernando Bertran

Un oasis de lujo en la Quinta Avenida

Champagne ilimitado y sábanas de seda: así es el hotel de cinco estrellas que comparten Adorni y su esposa en Nueva York

Milei y el primer gesto hacia José Antonio Kast

El Gobierno quiere extraditar a Chile a Galvarino Apablaza

Cerró la línea 148 y los empleados reclaman respuestas

500 trabajadores de transporte, afuera

La Comisión paritaria del Congreso definió un incremento del 12,5 por ciento

Aumento para los senadores, ganarán más de 11 millones de pesos

Por Eva Moreira

Comunicado formal contra dichos del Presidente y un video muy picante

El video “chorro” y la doble Nelson a Milei

Por Leandro Renou

Leve retroceso del dólar y repunte de bonos y acciones

Aumentó el petróleo, pero aquí ni se notó

La inflación de los trabajadores alcanzó el 5,5% en el primer bimestre

Los salarios siguen abajo de la suba de precios

Por Juan Garriga

Análisis de precios comparados con el resto de la región

¿Un país barato o caro en dólares?

Por Mara Pedrazzoli

Una investigación de la ONG Derechos Digitales

Alerta por la comercialización ilegal de datos personales

Por Juan Funes

Soleado

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 12 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de marzo

La oposición pidió extender el debate

Ya hay 27 mil inscriptos en las audiencias públicas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares

El clásico terminó empatado en un gol en la Bombonera

Boca y San Lorenzo no lograron sacarse ventaja

Por Adrián De Benedictis

Le dio vuelta el partido a Banfield en el Sur

Torneo Apertura: ganó Gimnasia con otro golazo de Barros Schelotto

El uruguayo convirtió los tres goles del ganador

Champions League: ganó el Madrid en una gran noche de Valverde

El encuentro arranca a las 21.30, con sólo 15 mil espectadores autorizados

Torneo Apertura: primer examen de Coudet como DT de River ante Huracán