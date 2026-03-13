Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Guerra en Medio Oriente: nuevos ataques sobre Irán, el petróleo en 100 dólares y los planes de Trump
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: nuevos ataques sobre Irán, el petróleo en 100 dólares y los planes de Trump
-1min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de marzo de 2026
-1min
Guerra en Medio Oriente: nuevos ataques sobre Irán, el petróleo en 100 dólares y los planes de Trump
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Brasil
"Para que los efectos de la irresponsabilidad de la guerra no lleguen al pueblo brasileño"
Lula anunció medidas para mitigar el impacto de la suba del petróleo
13 de marzo de 2026 - 10:45
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Lula anunció medidas para mitigar el impacto de la guerra en Medio Oriente
(SERGIO LIMA/AFP)
Temas en esta nota:
Brasil
Lula
Medio Oriente
Petróleo
Últimas Noticias
F1, Torneo local y Premier
La agenda deportiva: Colapinto en China, clásico cordobés y Coudet en el Monumental
"El Presidente debería tener claro lo que pasa"
La construcción no se recupera y los empresarios piden un centro del Gobierno
"Sobre la base de la igualdad, la soberanía y la autodeterminación”
Díaz-Canel anunció que Cuba inició “conversaciones” con Estados Unidos
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de marzo de 2026
Exclusivo para
Denunció penalmente a Luis Petri por calumnias e injurias, entre otros delitos
Villarruel en guerra contra los leales a Milei
Por
Luciana Bertoia
Agost Carreño y los bullrichistas se quedan con el partido
Macri perdió el control del PRO de Córdoba
El fallo de la justicia laboral de Córdoba
Un juez declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral
Por
Irina Hauser
El Ig Nobel, que reconoce a las mejores curiosidades científicas, se muda a Europa por falta de condiciones
Ni los “Nobel de broma” se pueden entregar en Estados Unidos
Por
Pablo Esteban
El País
Agost Carreño y los bullrichistas se quedan con el partido
Macri perdió el control del PRO de Córdoba
Los senadores percibirán en mayo 11.500.000 de pesos
Villarruel se corre de la polémica y propone donar el aumento de las dietas
El fallo de la justicia laboral de Córdoba
Un juez declaró inconstitucional un artículo de la reforma laboral
Por
Irina Hauser
A contramano de las posición de la Casa Rosada
Dos de cada tres argentinos rechaza la guerra entre Estados Unidos e Irán
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 13 de marzo de 2026
Crece el riesgo de inflación global
El barril de petróleo a más de u$s 100
Por
Juan Garriga
La evolución local del dólar sigue al margen del conflicto mundial
Caen acciones y títulos públicos
El gobierno rechazó los reclamos y mantiene la desregulación
Ratifican los cambios en la VTV
Sociedad
A días del cambio de estación
El verano se despide con altas temperaturas: ¿cuándo vuelve el calor intenso?
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de marzo
Cómo estará el fin de semana
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de febrero
El Ig Nobel, que reconoce a las mejores curiosidades científicas, se muda a Europa por falta de condiciones
Ni los “Nobel de broma” se pueden entregar en Estados Unidos
Por
Pablo Esteban
Deportes
F1, Torneo local y Premier
La agenda deportiva: Colapinto en China, clásico cordobés y Coudet en el Monumental
Gran Premio de China de Fórmula 1
“Sigo un poco perdido con la clasificación”: Colapintó largará 16° en la carrera Sprint
Le ganó a Huracán en Parque Patricios por la décima fecha
River pudo festejar en el inicio del ciclo de Eduardo Coudet
La llegada de mayor peligro fue del local en el primer tiempo
Gimnasia de Mendoza y Deportivo Riestra empataron sin goles