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En la antesala de un nuevo aniversario del último golpe militar

Las razones de la memoria a 50 años del terrorismo de Estado

Construir memorias sobre el terrorismo de Estado es un exigencia legal y ética para labrar una identidad común sensible y humana que nos aleje del temor y la miseria.

Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Junta militar videla masera agosti
La dictadura del '76, sinónimo de terrorismo de Estado. (Archivo)

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