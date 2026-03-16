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Llevan asistencia aérea, terrestre y fluvial

Las lluvias y la crecida del río Bermejo aislaron a pobladores rurales de Morillo

​El Comité de Emergencia Climática coordinó un nuevo operativo de asistencia integral en localidades del Chaco salteño.

La ayuda por vía fluvial (Prensa)

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