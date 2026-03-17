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La guerra en Medio Oriente, minuto a minuto: renunció el Jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo de EEUU
15 min
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Para muchos cracks, no habrá mañana
Los que llegan en falta al Mundial 2026, parte uno
La cita de este año servirá de despedida para varios futbolistas que marcaron época a nivel clubes, aunque no tanto en sus selecciones cuando más importaba.
Por
Cristian Dellocchio
17 de marzo de 2026 - 21:03
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Cracks
El uruguayo Federico Valverde y el portugués Cristiano Ronaldo, dos que siguen en deuda.
(ARCHIVO)
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