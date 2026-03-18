Pienso en el final

Con guión y dirección de Charlie Kaufman, la película es audaz, enigmática y fascinante. Demuestra que su visión como director es equiparable a su creatividad como guionista. Con Jessie Buckley y Toni Colette, pocas películas sobre la soledad hacen sentir tan acompañado (A las 20.30, en CineClú.)

(Imagen Web)