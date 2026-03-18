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Frente a Casa Rosada

La Policía reprimió una marcha en reclamo por la ley de Emergencia en Discapacidad

Familias, organizaciones, transportistas, instituciones y profesionales de la salud se manifestaron para reclamar que el Gobierno cumpla con la norma.

Incidentes en una protesta por la Ley de Discapacidad
Incidentes en una protesta por la Ley de Discapacidad (Capturas de Video)

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