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Marco Rubio dice que las últimas reformas anunciadas por Cuba son insuficientes
El canciller de EE.UU. aseguró que Cuba “debe realizar cambios drásticos”, luego de que Donald Trump dijera que sería ”un honor tomar Cuba”. Rusia expresó su apoyo “inquebrantable” a la isla.
18 de marzo de 2026 - 1:32
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Marco Rubio, secretario de Estado de Estaos Unidos.
(AFP/AFP)
Temas en esta nota:
Cuba
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