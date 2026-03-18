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PortadaEl Mundo

La Habana autorizó este lunes las inversiones de los cubanos en el exterior

Marco Rubio dice que las últimas reformas anunciadas por Cuba son insuficientes

El canciller de EE.UU. aseguró que Cuba “debe realizar cambios drásticos”, luego de que Donald Trump dijera que sería ”un honor tomar Cuba”. Rusia expresó su apoyo “inquebrantable” a la isla.

US Secretary of State Marco Rubio delivers remarks at the US Hostage and Wrongful Detainee flag raising ceremony at the State Department in Washington, DC, on March 9, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Marco Rubio, secretario de Estado de Estaos Unidos. (AFP/AFP)

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