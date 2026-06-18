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Sofía Jallinsky, Basovih Marinaro y los cuerpos al límite de “Los Bobos”

“No existe el cine necesario, existe el cine”

Después de “Palestra” y “Estertor”, la dupla de directores arremete con una película sobre una organización clandestina que ofrece un servicio de electroshock para atrofiar las capacidades mentales.

Por Camila Caamaño
Los Bobos “Los Bobos” no deja a nadie exento de emociones, yendo de la violencia más precisa a justas interrupciones de humor y un baño de delirio general. Prensa -

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