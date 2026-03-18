El capitán Scilingo explicó las razones de sus denuncias sobre los vuelos
“Mi problema es como hombre”
El capitán Adolfo Scilingo se presentó anoche por televisión para explicar ante Mariano Grondona por qué había confesado públicamente que participó en el asesinato de prisioneros de la Escuela de Mecánica de la Armada arrojándolos vivos al mar. Relató sus gestiones reservadas ante los jefes militares y se extrañó de la actitud del jefe del Estado Mayor de la Armada. “Me hubiera gustado que el señor almirante hubiera venido aquí”, dijo, y afirmó que los datos aportados en la confesión eran mucho más importantes que dirimir si había cometido o no un delito privado.