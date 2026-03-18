Venezuela venció a Estados Unidos y es el nuevo campeón mundial de béisbol

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Por
Yumber Vera Rojas
18 de marzo de 2026 - 19:32
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Venezuela festeja en Miami la obtención del título en el Mundial de Béisbol frente a Estados Unidos.
(AFP/Getty Images via AFP)
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