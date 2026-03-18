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Se impuso 3 a 2 en la final disputada en el LoanDepot Parka de Miami

Venezuela venció a Estados Unidos y es el nuevo campeón mundial de béisbol

Se trata de un hito deportivo para la Vinotinto, que tuvo a Maikel García como Jugador Más Valioso y a todo el país celebrando un “Día de Júbilo Nacional”.

Yumber Vera Rojas
Por Yumber Vera Rojas
MIAMI, FLORIDA - MARCH 17: Members of Team Venezuela celebrate after the 3-2 victory against Team United States at loanDepot park on March 17, 2026 in Miami, Florida. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Campeones Venezuela festeja en Miami la obtención del título en el Mundial de Béisbol frente a Estados Unidos. (AFP/Getty Images via AFP)

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