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Críticas a los nuevos créditos hipotecarios de la Ciudad: “No está en relación a las necesidades actuales de los porteños”

El jefe de Gobierno anunció una línea de préstamos con una financiación de hasta un 75% de la vivienda.

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