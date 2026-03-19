Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa de Venezuela

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La presidente encargada comunicó el despido del aliado de Maduro y la designación en su lugar al general Gustavo González López.
19 de marzo de 2026 - 0:42
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Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez.
(AFP/AFP)
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