Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Mundo

Cada vez son menos los funcionarios cercanos a Maduro

Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa de Venezuela

La presidente encargada comunicó el despido del aliado de Maduro y la designación en su lugar al general Gustavo González López.

(FILES) Venezuela's Vice-President Delcy Rodriguez (R) speaks next to Venezuelan Defence Minister General Vladimir Padrino Lopez during a military parade at the inauguration of Victory Square, commemorating the 80th anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany in World War Two (WWII), in Caracas on May, 13, 2025. Venezuelan President Delcy Rodriguez announced the sacking on March 17, 2026, of defence minister Vladimir Padrino Lopez, who headed the country's military for almost a decade under ousted leader Nicolas Maduro. Rodriguez, who took over after Maduro was deposed by US forces in January, thanked Lopez for his "dedication, his loyalty to the homeland, and for having served all these years as the foremost soldier in the defence of the country." (Photo by Juan BARRETO / AFP)
Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez. (AFP/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

En Estados Unidos

ICE detuvo a una argentina y la acusa de integrar una banda criminal

Hubo tres personas heridas y demoradas por las fuerzas de seguridad

Los jubilados se manifestaban en la vereda, pero igual los reprimieron

El Senado dio ingreso al pliego de la exsenadora Lucila Crexell

Plan canje: cambió su voto en la ley Bases y ahora es candidata a embajadora en Canadá

Por Eva Moreira

Cada vez son menos los funcionarios cercanos a Maduro

Delcy Rodríguez destituyó a Vladimir Padrino López tras más de una década como ministro de Defensa de Venezuela

Exclusivo para

La tasa de desocupación en el IV trimestre de 2025 subió al 7,5%, según Indec

El desempleo en menores de 30 años supera el 16%

Por Juan Garriga

Luego de una reunión de Junta Directiva en la que habló de la crisis

Ahora la UIA pide que Milei fomente el consumo

Hasta que se defina la cuestión de fondo

Juicio por YPF: la justicia de Estados Unidos suspendió las demandas contra Argentina

Frente a Casa Rosada

La Policía reprimió una marcha en reclamo por la ley de Emergencia en Discapacidad

El País

Hubo tres personas heridas y demoradas por las fuerzas de seguridad

Los jubilados se manifestaban en la vereda, pero igual los reprimieron

El Senado dio ingreso al pliego de la exsenadora Lucila Crexell

Plan canje: cambió su voto en la ley Bases y ahora es candidata a embajadora en Canadá

Por Eva Moreira

Un grupo de prestadores y personas con discapacidad intentó acampar en Plaza de Mayo

Reclamaban por las demoras en los pagos de discapacidad y fueron desalojados

Arranque caliente del período legislativo

El caso $LIBRA y los vuelos de Adorni se metieron de lleno en el Senado

Economía

El Gobierno cumplió con el pedido de Trump sobre las patentes

Un límite a la producción de medicamentos

El modelo libertario del anti-empleo formal

Cierre masivo de empresas en diciembre

Por Mara Pedrazzoli

La tasa de desocupación en el IV trimestre de 2025 subió al 7,5%, según Indec

El desempleo en menores de 30 años supera el 16%

Por Juan Garriga

La justicia de EE.UU suspendió las demandas contra Argentina

Freno a los buitres en el caso YPF

Sociedad

Dos de las víctimas son menores. El lugar funcionaba tras la fachada de un boliche

Nueve hombres procesados por explotar sexualmente a 50 mujeres en un prostíbulo de Recoleta

Por el asesinato de Walter Daniel Aguirre

Viudo negro y cómplice detenidos

Murió en un micro de larga distancia

Conmoción por la repentina muerte de la actriz y militante feminista Mariana Pizarro

Hay más de 50 mil anotados para sólo dos jornadas

Amparo por la audiencia de la Ley de Glaciares

Por Santiago Brunetto

Deportes

El rosarino se lo convirtió a Nashville por la Concachampions

Histórico: Lionel Messi alcanzó los 900 goles en su carrera profesional

Se completaron las revanchas de los octavos

Champions League: quedaron armados los cuartos de final

Los dos jugadores se encuentran en recuperación por distintas lesiones

Boca piensa en recuperar a Zeballos y Giménez luego de la fecha FIFA

El entrenador viene de tener una experiencia en el Necaxa mexicano

Fernando Gago ya tiene nuevo equipo para dirigir