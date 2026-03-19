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El caso quedó archivado definitivamente
Kevin Spacey cerró un acuerdo extrajudicial con quienes lo denunciaron por acoso sexual
Los términos del pacto son confidenciales y el procedimiento judicial fue suspendido, tras denuncias de hechos ocurridos entre 2000 y 2013 que Spacey siempre negó.
19 de marzo de 2026 - 18:24
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Kevin Spacey on trial in London accused of sexual offences against four men in Britain
(ANDY RAIN/EFE)
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