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Aunque no implica la reapertura inmediata del paso estratégico
Irán y Omán acuerdan una nueva ruta en Ormuz
Washington reflotó sus amenazas de ataques a Teherán si las negociaciones fracasan y no se reabre el estrecho.
05 de agosto de 2026 - 21:48
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Militares de EEUU abordaron un barco en el estrecho de Ormuz.
EUROPAPRESS. DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU
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Irán
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