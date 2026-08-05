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El Mundo

Aunque no implica la reapertura inmediata del paso estratégico

Irán y Omán acuerdan una nueva ruta en Ormuz

Washington reflotó sus amenazas de ataques a Teherán si las negociaciones fracasan y no se reabre el estrecho.

(Foto de ARCHIVO) Militares de EEUU en un barco abordado en el estrecho de Ormuz REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/7/2026
Militares de EEUU abordaron un barco en el estrecho de Ormuz. EUROPAPRESS. DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU

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