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Durante enero, volvieron a caer las ventas en supermercados
La familias ajustan en consumos esenciales
Con el mismo dinero, las familias se llevan cada vez menos productos. En relación a diciembre, las compras en super retrocedieron 1,5%. Los hogares modifican hábitos.
20 de marzo de 2026 - 23:34
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El consumo sigue sin reaccionar.
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