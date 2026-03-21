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PortadaBuenos Aires|12

Blanco Bermúdez sigue el camino de Ramírez y González Guerra

Muszak se va quedando sin abogados en la causa Wenance

El CEO lleva más de un año detenido en Ezeiza a la espera de que se complete la instrucción. Se cae la hipótesis del acuerdo vía Stiuso.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Alejandro Muszak (Gentileza -)

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