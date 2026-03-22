Entradas de Argentina vs. Mauritania: cuánto cuestn, cómo comprarlas y dónde retirarlas

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La selección jugará en La Bombonera a fin de mes. Las entradas salen a la venta con precios elevados y alta demanda. Además, el operativo incluye compra online y retiro presencial.
22 de marzo de 2026 - 17:48
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