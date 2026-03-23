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El Mundo
Segunda vuelta de las municipales en Francia
Francia: La izquierda gana en París, Lyon y Marsella
El balotaje de las municipales deja un país fracturado: el triunfo de la izquierda en tres grandes ciudades y el de la derecha y extrema derecha en pequeñas y medianas urbes.
Por
Juan Francia
23 de marzo de 2026 - 1:18
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Emmanuel Gregoire
El socialista Emmanuel Grégoire aseguró la continuidad en la capital.
(AFP/AFP)
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