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Un picadito cerca de la Casa Histórica

Polémica en Tucumán: sancionaron a policías que jugaban a la pelota en la calle durante su servicio

Sancionaron a policías en Tucumán que jugaron a la pelota en la calle durante su servicio. (Capturas de Video)

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