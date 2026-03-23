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Polémica en Tucumán: sancionaron a policías que jugaban a la pelota en la calle durante su servicio
23 de marzo de 2026 - 21:45
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Sancionaron a policías en Tucumán que jugaron a la pelota en la calle durante su servicio.
(Capturas de Video)
Temas en esta nota:
Tucumán
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