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Cine. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná
Una lente lúcida para la hidrovía
El nuevo documental de Andrés Cedrón continúa la tarea iniciada en Cuellos blancos, el caso Vicentín, y se estrena el jueves.
Por
Leandro Arteaga
23 de marzo de 2026 - 3:03
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Argentina sangra por las barrancas del río Paraná
Un documental dirigido por Andrés Cedrón sobre los intereses detrás de la licitación de la hidrovía.
(Gentileza)
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