Comienza el juicio contra Agostina Páez, la argentina acusada de racismo en Brasil

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24 de marzo de 2026 - 12:59
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Agostina Paez
La abogada argentina está detenida bajo arresto domiciliario en Brasil, acusada de racismo.
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Río de Janeiro
racismo
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