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Aficionados europeos

Mundial 2026: denuncian a la FIFA por los altos precios de las entradas

Sostienen que los tickets se venden a valores “exorbitantes” y que los mecanismos de fijación de precios son “opacos y desleales”.

FOTO FIFA fifa mundial 2026 banderas
Mundial 2026 Aficionados europeos denunciaron a la FIFA por los precios de las entradas (FIFA)

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