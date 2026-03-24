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PortadaEl País

Derechos Humanos en la era digital

“#SonSincuenta”: los nuevos formatos para difundir la memoria

Desde este lunes algunos edificios de CABA se iluminaron con distintas consignas de Memoria, Verdad y Justicia.

Vigilia 24 marzo 2026
Vigilia 24 marzo 2026 Vigilia 24 marzo 2026 (Enrique Garcia Medina)

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Todas las voces y un solo grito para este 24 de marzo:

“Que digan dónde están”

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