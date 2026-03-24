Ya son 68 los muertos en el accidente aéreo en Colombia

accidente aereo

This handout photo released by the Colombian Armed Forces shows members of the Colombian Aerospace Force and paramedics carrying an injured person at CATAM air base in Bogota, Colombia, on March 23, 2026, following the Air Force Hercules aircraft crash earlier today. A Colombian military plane carrying 125 troops and crew crashed during takeoff in Puerto Leguizamo, near the southern border with Ecuador, with as many as 80 people aboard feared dead. (Photo by Handout / Colombian Armed Forces / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Colombian Armed Forces " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

(HANDOUT/AFP)