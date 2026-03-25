Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavizados

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Una jornada impulsada por Naciones Unidas que inscribe la trata transatlántica en la agenda contemporánea de derechos humanos y memoria, recuperando su impacto histórico y sus consecuencias actuales.
Por
Jeremías Perez Rabasa
25 de marzo de 2026 - 11:33
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Cabildo de Buenos Aires
Almoneda pública de esclavos en la Plaza Mayor, 1760 | Léonie Matthis, 1780 - Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra.
(Gentileza -)
Temas en esta nota:
antirracismo
Memoria
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