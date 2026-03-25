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Por el intento de femicidio de Emily Ceco

Santiago Martínez, ex participante de “Love is blind”, fue condenado a 15 años de prisión

El fallo incluyó cargos de privación ilegítima de la libertad y lesiones. La víctima destacó la importancia del precedente judicial y el apoyo familiar durante el proceso.

Emily Ceco denunció al ex participante de Love is Blind Argentina, Santiago Martínez-27/03/2025
Emily Ceco denunció al ex participante de Love is Blind Argentina, Santiago Martínez-27/03/2025 Emily Ceco denunció al ex participante de Love is Blind Argentina, Santiago Martínez-27/03/2025 (Redes Sociales)

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