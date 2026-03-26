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Iba a ser sede del centro de estudios, pero el año pasado Milei lo frenó
El Gobierno subasta un edificio destinado a la Universidad de las Madres
Está en Caballito y fue puesto en venta para proyectos inmobiliarios como edificio de cuatro niveles con “tipología del tipo ‘Petit Hotel’”.
Por
Santiago Brunetto
26 de marzo de 2026 - 22:22
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El edificio nunca llegó a usarse por la UNMa.
(Sandra Cartasso)
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