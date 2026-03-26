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Un caso autóctono en Ingeniero Budge

Fiebre Chikungunya: alerta epidemiológica por un brote en Lomas de Zamora

En la temporada actual se notificaron 110 casos compatibles con chikungunya, de los cuales 13 fueron confirmados, 2 probables, 72 con laboratorio negativo y 23 sospechosos.

Aedes (AbelBrata/Getty Images/iStockphoto)

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