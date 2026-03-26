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En el conjunto de Boedo debutó el técnico Gustavo Alvarez

San Lorenzo encontró un empate ante Riestra

El equipo sigue afuera de los puestos de clasificación. Los de Benítez todavía no ganaron en el campeonato.

FOTOBAIRES torneo apertura 2026 deportivo riestra san lorenzo
Los dos equipos mostraron pocas virtudes. (FOTOBAIRES)

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