Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 27 de marzo de 2026

Los ADRs argentinos caen hasta 4,3 por ciento en Nueva York, el S&P Merval retrocede y el riesgo país vuelve a ubicarse cerca de los 600 puntos básicos. El deterioro del clima financiero internacional impactó de lleno sobre los activos locales, que retomaron el tono negativo luego de un breve respiro. Los bonos soberanos operaron en baja, con caídas de hasta 0,7 por ciento en la plaza local, encabezadas por el Global 2035. En el mercado global, el precio del barril de crudo Brent volvió a valores superiores a los 100 dólares, con un pico antes del cierre de más de 106 dólares,