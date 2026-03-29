Copa Argentina: Huracán logró superar a Olimpo con suspenso

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El paraguayo Oscar Romero y Blondel marcaron los tantos en el Globo; Coacci había empatado temporalmente para los bahienses.
29 de marzo de 2026 - 23:05
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El Globo eliminó al Aurinegro en Caseros.
Foto: FOTOBAIRES Copa Argentina.
(FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto)
Temas en esta nota:
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Diego Martínez
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