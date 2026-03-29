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PortadaBuenos Aires|12

Se conoció el Ïndice de Percepción de Ánimo Social comparativo 2024-2026

Encuesta de Indaga: con Milei creció el pesimismo económico

La serie compara las mismas variables en marzo 2026 contra abril de 2024 y no hay una que dé bien. El 76 por ciento de los encuestados está disconforme con su situación monetaria.

Marcial Amiel
Por Marcial Amiel
Javier Milei y Manuel Adorni Argentina�s President Javier Milei (R) speaks next to his Chief of Cabinet Manuel Adorni during a ceremony to commemorate the 34th anniversary of the bombing at the Israeli embassy in Buenos Aires that killed 29 people and wounded 200, at the Israeli Embassy Square in Buenos Aires on March 17, 2026. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) (JUAN MABROMATA/AFP)

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