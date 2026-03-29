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PortadaEl Mundo

Trump ya fue, pero no el poder detrás de su trono

Gustavo Veiga
Por Gustavo Veiga
People hold signs and flags as they march during the "No Kings" national day of protest in Chicago on March 28, 2026. Nationwide protests against US President Donald Trump are expected Saturday as millions of people vent fury over what they see as his authoritarian bent and other forms of cruel, law-trampling governance. It is the third time in less than a year that Americans will take to the streets as part of a grassroots movement called "No Kings," the most vocal and visual conduit for opposition to Trump since he began his second term in January 2025. (Photo by KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)
Protesta en EE.UU. "No kings". (AFP/AFP)

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