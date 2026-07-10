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El problema de las distancias en un Mundial en tres países distintos

No voy en avión, voy en tren...

En Rusia los aficionados podían viajar gratis. Hoy los traslados engrosan un costo altísimo por el valor de las entradas. El contraste entre Qatar y Estados Unidos. ¿Se piensa en los hinchas? 

Vito Amalfitano
Por Vito Amalfitano
ARLINGTON, TEXAS - JUNE 22: Fans of Argentina celebrate the team's 2-0 victory in the FIFA World Cup 2026 Group J match between Argentina and Austria at Dallas Stadium on June 22, 2026 in Arlington, Texas. Francois Nel/Getty Images/AFP (Photo by Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Hinchas Tras sus propias odiseas, los argentinos llenan los estadios donde juega la Selección. AFP. Getty Images via AFP

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