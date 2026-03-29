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Siete personas requirieron hospitalización
Un patrullero, un colectivo y un auto chocaron y destrozaron una pizzería histórica
El accidente sucedió en Constitución, en la esquina de San Juan y Presidente Luis Sáenz Peña. Resultaron heridos dos policías, cuatro pasajeros, el chofer y otras dos personas.
29 de marzo de 2026 - 23:57
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Pizzería, choque en Constitución
(Noticias Argentinas)
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