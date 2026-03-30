Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
Tiroteo en Santa Fe: un alumno les disparó a sus compañeros en una escuela de San Cristóbal
51 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 30 de marzo de 2026
19 min
Tiroteo en Santa Fe: un alumno les disparó a sus compañeros en una escuela de San Cristóbal
51 min
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 30 de marzo de 2026
19 min
Tiroteo en Santa Fe: un alumno les disparó a sus compañeros en una escuela de San Cristóbal
51 min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
El Mundo
Tras el fracaso de Meloni en el referéndum para reformar la justicia
Claudio Tognonato: “La victoria del ‘No’ representa un freno al autoritarismo en Italia”
El sociólogo y filósofo ítalo-argentino analiza la realidad italiana y la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en Argentina.
Por
Elena Llorente
30 de marzo de 2026 - 17:19
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Claudio Tognonato: "Hay que mirar el pasado, aceptarlo y entenderlo para saber qué debemos cambiar".
(Archivo -)
Últimas Noticias
De qué se trata y por qué reclama
La Provincia presentó su octava demanda contra Milei ante la Corte Suprema
Por
María Belén Robledo
Ante una cautelar de la CGT
Revés para el Gobierno: la Justicia frenó la aplicación de 82 artículos de la ley de reforma laboral
Tras el fracaso de Meloni en el referéndum para reformar la justicia
Claudio Tognonato: “La victoria del ‘No’ representa un freno al autoritarismo en Italia”
Por
Elena Llorente
Condenas parciales e impunidad
A 20 años de la Masacre de Luis Viale
Por
Jeremías Perez Rabasa
Exclusivo para
Con intervención de la Policía israelí
Israel bloqueó el acceso al Santo Sepulcro e impidió la tradicional misa de Domingo de Ramos
Cuando la clase media "cae" en Uber
El viaje es hacia abajo
Por
Dolores Curia
Entre otros proyectos, el oficialismo busca debatir la inviolabilidad de la propiedad privada y la Ley Hojarasca
Los intentos para tapar el caos
Por
Melisa Molina
Tras la llegada de 3.500 marinos estadounidenses a Medio Oriente
El Pentágono prepara una incursión terrestre en Irán, según el “Washington Post”
El País
Ante una cautelar de la CGT
Revés para el Gobierno: la Justicia frenó la aplicación de 82 artículos de la ley de reforma laboral
El presidente de EEUU dijo que podría tomar la isla de Kharg
Las amenazas de Trump disparan otra vez el precio del petróleo
Abanderado de las privatizaciones
Pese al fallo en Nueva York, Caputo sigue contra la nacionalización de YPF
Decreto del Gobierno
Aumento para empleados públicos, por debajo de la inflación
Economía
Se publicó en el Boletín Oficial
El Gobierno autorizó aumentos en las facturas de gas: cuánto se va a pagar a partir de abril
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 30 de marzo de 2026
Aumentan transporte, alquileres, luz, gas, agua y combustibles
En abril, bolsillos sin descanso
Por la crisis de la industria y el consumo, aseguró Ferreres
La actividad económica 2,9% abajo
Sociedad
Un episodio que reabre viejas alarmas
De Carmen de Patagones a Mendoza, los antecedentes del tiroteo en San Cristóbal
Las corridas de los chicos en medio de los disparos
Video: las imágenes del momento del ataque en la escuela de Santa Fe
Diálogo con la doctora en Filosofía Renata Prati
Una lloradita ¿y a seguir?: coordenadas para sufrir en el capitalismo
Por
Rosario Radaelli
No se actualiza desde que asumió Milei
Bono congelado y devaluado: el Gobierno ratificó los 70 mil pesos para jubilados
Deportes
Lionel Scaloni habló sobre sus aspiraciones en el futuro
“Soy igual de competitivo que los jugadores”
Por
Adrián De Benedictis
También se refirió a su futuro
“Pido disculpas”: Enzo Fernández habló tras sus críticas al césped de La Bombonera
Por el choque que involucró a Colapinto
Cambios en la Fórmula 1: la FIA reconoce errores tras el brutal accidente en Japón
Antonelli es el líder de campeonato más joven de la historia
El intruso que cambió el Gran Premio de Japón
Por
Malva Marani