Omitir para ir al contenido principal
PortadaBrasil

Pese a la negativa de Kast a respaldarla

Lula ratificó el apoyo brasileño a la candidatura de Bachelet para la ONU

Brazil�s President Luiz Inacio Lula da Silva delivers a speech during the Ceremony in Defense of Democracy marking the third anniversary of the attempted coup d'�tat involving the invasion and destruction of buildings of the three branches of government, at the Planalto Palace in Bras�lia, on January 8, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP)
brasil aniversario golpe estado lula da silva Brazil�s President Luiz Inacio Lula da Silva delivers a speech during the Ceremony in Defense of Democracy marking the third anniversary of the attempted coup d'�tat involving the invasion and destruction of buildings of the three branches of government, at the Planalto Palace in Bras�lia, on January 8, 2026. (Photo by Evaristo Sa / AFP) (AFP/AFP)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Pedro Sanchez vs. Donald Trump

España cierra su espacio aéreo a los aviones estadounidenses que participan de la guerra en Irán

Denuncian que afectará una zona de alta biodiversidad y humedales

“Despierta boricua, que nos roban el país”: protestas en Puerto Rico contra un megaproyecto turístico

Pese a la negativa de Kast a respaldarla

Lula ratificó el apoyo brasileño a la candidatura de Bachelet para la ONU

¿Lluveve en el AMBA?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 30 de marzo

Exclusivo para

Con intervención de la Policía israelí

Israel bloqueó el acceso al Santo Sepulcro e impidió la tradicional misa de Domingo de Ramos

Cuando la clase media "cae" en Uber

El viaje es hacia abajo

Por Dolores Curia

Entre otros proyectos, el oficialismo busca debatir la inviolabilidad de la propiedad privada y la Ley Hojarasca

Los intentos para tapar el caos

Por Melisa Molina

Tras la llegada de 3.500 marinos estadounidenses a Medio Oriente

El Pentágono prepara una incursión terrestre en Irán, según el “Washington Post”

El País

Entre el silencio y la desfachatez del Presidente

La marcha del 24 tal vez marcó un quiebre

Por Eduardo Aliverti

Paro de tres días para rechazar el ajuste del Gobierno

Los universitarios siguen esta semana con el plan de lucha

Llamó a la cantante "gorda comunista y cáncer"

La familia de Mercedes Sosa pide la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán

"No fue mi decisión", dijo el embaador Roccatagliata cuestionado por Africa

Las graves consecuencias del voto sobre la esclavitud

Por Raúl Kollmann

Economía

Por la crisis de la industria y el consumo, aseguró Ferreres

La actividad económica 2,9% abajo

Aumentan transporte, alquileres, luz, gas, agua y combustibles

En abril, bolsillos sin descanso

Más del 12% de la población activa busca trabajo

La desocupación en CABA afectó a 126.000 personas en el cuarto trimestre de 2025

Un cambio de clima

Por Carlos Heller

Sociedad

¿Lluveve en el AMBA?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este lunes 30 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 30 de marzo

Llamó a la cantante "gorda comunista y cáncer"

La familia de Mercedes Sosa pide la renuncia del coordinador de Radio Nacional Tucumán

Cuando la clase media "cae" en Uber

El viaje es hacia abajo

Por Dolores Curia

Deportes

Antonelli es el líder de campeonato más joven de la historia

El intruso que cambió el Gran Premio de Japón

Por Malva Marani

Le ganaron la final a Argentina Celeste en el Cenard

Los Murciélagos volvieron a consagrarse campeones de la Copa Tango

El equipo de Martínez sufrió, pero pasó de fase y lo espera Barracas

Copa Argentina: Huracán logró superar a Olimpo con suspenso

Los goles del ganador fueron convertidos por Schlotthauer y Petillo

Newell’s fue sorprendido en la Copa Argentina y quedó eliminado ante Acassuso