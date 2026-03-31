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Hará una exhibición en Buenos Aires

De la mano de Franco Colapinto, la Fórmula 1 llega a la Argentina

Alpine confirmó los detalles de la visita del piloto argentino. Habrá un evento gratuito y otro con venta de entradas.

Franco Colapinto con la bandera argentina (Prensa Alpine)

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