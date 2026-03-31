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Otra muestra de alineamiento con Israel y EE.UU.
El Gobierno declarará “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria de irán
31 de marzo de 2026 - 20:05
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Guardia Revolucionaria de Irán
La Guardia Revolucionaria es una rama de las Fuerzas Armadas de Irán.
(AFP -)
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Irán
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