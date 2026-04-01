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"Dos semanas, quizás tres"
Donald Trump le puso un nuevo plazo al final de la guerra con Irán
El presidente de Estados Unidos volvió a cambiar su postura, restó importancia a un acuerdo y se desligó del bloqueo en el estrecho de Ormuz.
01 de abril de 2026 - 1:23
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(BRENDAN SMIALOWSKI, AFP -/AFP)
Temas en esta nota:
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