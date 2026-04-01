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Teherán argumenta que se trata de “compañías terroristas espías”

📰 Irán pone en la mira a tecnológicas de EE.UU.

Los ataques de Estados Unidos e Israel golpearon instalaciones militares y provocaron cortes de energía en la capital iraní. Trump sugiere tomar el estrecho de Ormuz.

A plume of smoke rises from the site of a strike in Tehran late on March 28, 2026. Israel and the United States launched strikes on Iran on February 28
Una columna de humo se eleva desde el lugar de un ataque en Teherán. (ATTA KENARE, AFP -/AFP)

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