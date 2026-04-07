A la derecha de la derecha del continente

ABFIL 6: El presidente Javier Milei recibió este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

ABFIL 6: El presidente Javier Milei recibió este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.

(Noticias argentinas)