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La iniciativa oficial será enviada al Congreso
El Gobierno impulsa cambios en la Ley de Salud Mental y pone el foco en las internaciones
El proyecto plantea nuevas reglas para actuar en situaciones de crisis, con foco en la toma de decisiones médicas y el seguimiento de los tratamientos.
07 de abril de 2026 - 20:40
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El Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la norma vigente.
(BERNABE RIVAROLA, Prensa Diputados)
Temas en esta nota:
Salud
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