Los festejos por el triunfo de Argentina

Aficionados se reúnen en Buenos Aires para animar a Argentina

AME8190. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 07/07/2026.- Aficionados de Argentina celebran durante la transmisión de un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto este martes, en un Fan Fest en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matias Martin Campaya

MATIAS MARTIN CAMPAYA. EFE