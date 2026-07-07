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Cortes de calle y multitudes en distintos puntos del país

Los festejos por el triunfo de Argentina

Después de que Argentina se lo diera vuelta a Egipto y lograra pasar a cuartos, los hinchas albicelestes salieron a la calle en todo el país para celebrar.

Aficionados se reúnen en Buenos Aires para animar a Argentina AME8190. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 07/07/2026.- Aficionados de Argentina celebran durante la transmisión de un partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto este martes, en un Fan Fest en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Matias Martin Campaya MATIAS MARTIN CAMPAYA. EFE

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